В четверг Сейм передал на рассмотрение парламентских комиссий инициативу "О праве на достойную смерть", предусматривающую введение в Латвии оплаченных государством услуг хосписов.
Сейм рассмотрит инициативу о праве на достойную смерть
Сейм рассмотрит инициативу о праве на достойную смерть
Коллективное заявление граждан будет рассматриваться комиссией Сейма по социальным и трудовым вопросам и бюджетно-финансовой комиссией.
Инициативу подали 13 324 жителя Латвии.
Как сообщалось, с инициативой о введении оплачиваемых государством услуг хосписов в Сейм обратилась благотворительная организация Hospiss LV.
Согласно статистическим данным, ежегодно в Латвии умирает около 29 000 человек, из них только 10% - быстрой смертью.
Это означает, что 90% умирающих и их родственников сталкиваются с физическими и психологическими проблемами, потому что система здравоохранения в Латвии не обеспечивает уход за умирающими людьми.
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