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Сейм рассмотрит инициативу о праве на достойную смерть

rus.tvnet.lv/LETA
Сейм рассмотрит инициативу о праве на достойную смерть
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Фото: Shutterstock

В четверг Сейм передал на рассмотрение парламентских комиссий инициативу "О праве на достойную смерть", предусматривающую введение в Латвии оплаченных государством услуг хосписов.

Коллективное заявление граждан будет рассматриваться комиссией Сейма по социальным и трудовым вопросам и бюджетно-финансовой комиссией.

Инициативу подали 13 324 жителя Латвии.

Как сообщалось, с инициативой о введении оплачиваемых государством услуг хосписов в Сейм обратилась благотворительная организация Hospiss LV.

Согласно статистическим данным, ежегодно в Латвии умирает около 29 000 человек, из них только 10% - быстрой смертью.

Это означает, что 90% умирающих и их родственников сталкиваются с физическими и психологическими проблемами, потому что система здравоохранения в Латвии не обеспечивает уход за умирающими людьми.

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