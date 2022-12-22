Перевощиков: в этом году рост заболеваемости гриппом начался необычно рано

В этом году рост заболеваемости гриппом наблюдается уже третью неделю, и на прошлой неделе были госпитализированы 93 пациента с гриппом. Перевощиков указал, что в этом году этот рост заболеваемости наблюдается непривычно рано, так как ранее он в Латвии обычно был в январе. В то же время он признал, что в последний раз столь ранний рост заболеваемости наблюдался так рано в декабре 2019 года, когда началась пандемия Covid-19.

"В этом году не только в Латвии, на о и других местах Евросоюза рост заблюдается рано. По наблюдениям прошлых лет, подъем продолжается примерно четыре - пять недель и затем достигает максимума. После этого он постепенно снижается в течение двух месяцев", - пояснил Перевощиков.

Он указал, что в Латвии, Европе и мире два сезона не наблюдалось роста заболеваемости в связи с ограничениями Covid-19.

Из-за этого у людей за два года пропал иммунитет, в свою очередь дети, которые ранее не сталкивались с гриппом, встречаются с ним сейчас.

Сейчас преимущественно болеют маленькие дети, школьники, а также люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры.

В данный момент доминируют два штамма гриппа - штаммы А и В, однако А - более распространен. Сейчас еще нельзя судить, как сильно распространится рост заболеваемости гриппом, однако он будет выше, чем раньше, уверен Перевощиков.

Напомним, в Латвии эпидемия гриппа началась 8 декабря.

На прошлой неделе в медучреждения были доставлены 93 человека, у которых был констатирован грипп, свидетельствуют данные SPKC.

Интенсивность гриппа на прошлой неделе выросла до 225,3 случая на 100 000 жителей, тогда как неделю назад этот показатель составлял 106,7 случая на 100 000 жителей.