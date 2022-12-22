Лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов пообещал, что в дальнейшем не будет давать интервью информационным ресурсам, используемым для пропагандистских целей, которые находятся под контролем подсанкционных лиц, в разговоре с агентством LETA заявил политик.
Росликов пообещал больше не говорить с пропагандистскими СМИ и журналистами
Вынесенное Службой государственной безопасности (VDD) предупреждение партии "За стабильность!" в связи с заявлениями ее членов на российских и белорусских пропагандистских ресурсах, находящихся под контролем подсанкционных лиц, Росликов оценил очень положительно. VDD исполняет свои обязанности, мониторя публичное пространство, признал парламентарий.
"Однозначно нужно принять во внимание то, что говорит VDD", - отметил лидер "За стабильность!".
Предупреждение для политика стало неожиданностью, так как интервью которое давали он и член его партии Глория Гревцова, не казалось антигосударственным. Оно было о первых днях после выборов и первом визите к президенту Эгилу Левитсу.
Однако, принимая во внимание геополитическую ситуацию, такие интервью больше не повторятся, сказал Росликов.
Члены его партии были удивлены, что им послали письменное предупреждение вместо того, чтобы сотрудники VDD просто сказали, что в нынешней ситуации такие интервью запрещены. Лидер партии также отметил, что службе стоило бы обеспечить список СМИ, которым парламентарии не могут давать интервью. Некоторые СМИ очень активно пытаются коммуницировать с политиками и задают вопросы, отметил Роликов, заявив, что у него нет объективной возможности узнать, находятся ли звонящие ему журналисты в санкционных списках.
В связи с этим представители "За стабильность!" подали в VDD ряд вопросов об идентифицировании пропагандистских СМИ и подсанкционных журналистов, а также по поводу действий в случаях, когда такие СМИ в своем содержании используют опубликованную позицию партии, не спрашивая мнения ее членов.
Напомним, Служба государственной безопасности VDD вынесла предупреждение партии "ЗА стабильность" в связи с заявлениями ее членов на российских и белорусских пропагандистских ресурсах, находящихся под контролем подсанкционных лиц.
В ходе мониторинга информационного пространства VDD установила, что в интервью указанным ресурсам депутаты 14-го Сейма Алексей Росликов и Глория Гревцова выступили с заявлениями, противоречащими положениям закона о политических партиях.
В соответствии с указанной нормой политической партии запрещается оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или странам, которые подрывают или угрожают территориальной неделимости, суверенитету и независимости демократических стран или конституционному строю.
В VDD сообщили партии о своих выводах, а также предупредили партию о недопустимости нарушения запретов, установленных законом о политических партиях. VDD призвала партию предотвратить дальнейшую незаконную деятельность и предупредила, что в противном случае служба будет использовать правовые инструменты против партии.
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