Росликов пообещал больше не говорить с пропагандистскими СМИ и журналистами

В связи с этим представители "За стабильность!" подали в VDD ряд вопросов об идентифицировании пропагандистских СМИ и подсанкционных журналистов, а также по поводу действий в случаях, когда такие СМИ в своем содержании используют опубликованную позицию партии, не спрашивая мнения ее членов.

Напомним, Служба государственной безопасности VDD вынесла предупреждение партии "ЗА стабильность" в связи с заявлениями ее членов на российских и белорусских пропагандистских ресурсах, находящихся под контролем подсанкционных лиц.

В ходе мониторинга информационного пространства VDD установила, что в интервью указанным ресурсам депутаты 14-го Сейма Алексей Росликов и Глория Гревцова выступили с заявлениями, противоречащими положениям закона о политических партиях.

В соответствии с указанной нормой политической партии запрещается оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или странам, которые подрывают или угрожают территориальной неделимости, суверенитету и независимости демократических стран или конституционному строю.

В VDD сообщили партии о своих выводах, а также предупредили партию о недопустимости нарушения запретов, установленных законом о политических партиях. VDD призвала партию предотвратить дальнейшую незаконную деятельность и предупредила, что в противном случае служба будет использовать правовые инструменты против партии.