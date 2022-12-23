Видео ⟩ Открыл крышку унитаза, а там несколько глаз. Дом рижанина заполонили крысы

Олег живет в девятиэтажке на улице Маскавас уже около двадцати лет. Повседневная жизнь шла гладко, пока менее двух лет назад возле дома не появились незваные гости - крысы.

Олег живет на первом этаже, поэтому крысы первыми посещают именно его квартиру. Мужчина перепробовал почти все, чтобы выиграть битву с неугодными жильцами, но пока результат в пользу грызунов. Олег насчитал, что за год заметил 37 крыс, некоторых из них помогает ликвидировать его кот Тофик.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Олег не выдержал в тот момент, когда однажды утром открыл крышку унитаза и обнаружил там мокрых крыс. Два дня подряд в туалете мужчины утонули четыре грызуна, сообщает Bez tabu.

Rīgas namu pārvaldnieks сообщил передаче, что соблюдает установленные в стране правила и регулярно проводит мероприятия по уничтожению грызунов. Мужчина говорит, что в этом году дезинсекцию проводили уже четыре раза, но крысы не отступают.

Доцент биологического факультета Латвийского университета Татьяна Зоренко утверждает, что избавиться от крыс практически невозможно.