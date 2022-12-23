ISW: Путин пытается переложить вину за неудачи в войне на других

В последние дни Путин делал заявления о том, что Россия хочет как можно скорее закончить войну, но при этом не планирует эскалации боевых действий, так как пытается уйти от "неоправданных потерь".

Аналитики ISW считают, что эти заявления Путина являются частью консолидированных усилий Кремля по оправданию затянувшейся войны перед российской общественностью.

Как подчеркивают эксперты института, последним значительным успехом российской армии стало взятие Лисичанска 3 июля. С тех пор российская армия терпела одну неудачу за другой.

И Путин, и Минобороны неоднократно приводили различные оправдания этому. По мнению ISW, одним из тех, на кого Путин пытается переложить ответственность, является начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов.

Недавно его снова показали по российскому пропагандистскому телевидению после долгого перерыва.

ISW высказывает мнение, что возвращение Герасимова в медийную повестку связано с попытками Кремля представить его одним из виновных в неудачах войны.

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года.