Видео ⟩ "Так можно и колесо потерять!" На шоссе A7 много дней зиял открытый спуск в канализацию. Кто виноват?

Очевидец Юрий Быстров рассказывает: "Это было утром около 11 часов. Я загрузил машину и поехал на Мукусальское кольцо по трассе А7. Увидел отверстие и заметил, что люк не закрыт. Сразу позвонил 112, там сказали, что передадут информацию дальше".

Примерно через пять минут Юрию позвонили из Дорожного управления, чтобы уточнить опасное место. Однако по дороге домой вечером того же дня он заметил, что ситуация не изменилась, не появилось даже предупреждения.

"Прямо перед колодцем установили один маленький знак, который даже вблизи трудно разглядеть", - рассказывает очевидец.

Прошло три дня, и Юрий снова сообщил об опасном канализационном колодце без люка. Спустя примерно две недели ситуация наконец разрешилась.

К кому обращаться, чтобы подобные ситуации решались как можно скорее - в сюжете программы 4. studija.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)