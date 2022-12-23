Холодный ветер с температурой до -40 градусов по Цельсию вызвал в четверг, 22 декабря, настоящий хаос с рождественскими путешествиями в США, где тысячи рейсов были отменены, а автомагистрали - закрыты.
Видео ⟩ Зимний коллапс в США: мороз до -40° и отмененные путешествия
Сильный снегопад и ветер сорвали планы американцев на отпуск в один из самых оживленных праздничных сезонов года, когда массивный холодный фронт из Арктики обрушился на США, и мороз охватил центр страны.
Десятки миллионов людей были предупреждены о зимнем шторме. Метеорологи говорят, что в некоторых местах мороз был настолько сильным, что выйдя на улице обморожение можно было получить уже через несколько минут.
"Это не снежный день, как в детстве. Это серьезное дело", - заявил журналистам президент США Джо Байден.
As an artic blast makes it’s way into much of the US, @IAFFofficial members are taking special care to be prepared so that they can continue to meet the needs of their community. Stay warm and stay safe sisters and brothers. pic.twitter.com/L2f3yJeI6y— Frank Líma IAFF General Secretary Treasurer (@IAFFGSTLima) December 22, 2022
Снегопад и опасные условия обрушились на дороги США тогда, когда 100 миллионов американцев собирались отправиться в предпраздничные поездки, заявила Американская автомобильная ассоциация.
A powerful arctic winter storm is making its way through the US and parts of Canada, bringing frigid temperatures and flight delays ahead of the busiest travel days of the year.https://t.co/fDvLYKG95A— Nationwide90FM (@NationwideRadio) December 22, 2022
В Южной Дакоте была закрыта межштатная автомагистраль I-90, которая проходит через юг страны. Официальные лица заявили, что она не откроется до пятницы.
Портал для отслеживания рейсов Flightaware.com показал, что в четверг было задержано более 22 000 рейсов, а 5 500 были полностью отменены. Многие из этих рейсов выполнялись в международных аэропортах О'Хара в Чикаго и в Денвере.
Ранее ожидалось, что уровень путешествий в этот праздничный сезон будет близок к допандемийному, а самым загруженным днем будет четверг - за три дня до Рождества.
Национальная метеорологическая служба предупредила, что от Центральных равнин США до среднеатлантического побережья и северо-востока страны уже произошли или ожидаются порывистые снежные бури продолжительностью от одного до двух часов.
Губернаторы Нью-Йорка и ряда других штатов объявили чрезвычайное положение, предупредив также о возможности затопления побережья и озер и отключением электроэнергии.
Галерея: Транспортный хаос в США из-за снежной бури и мороза
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!