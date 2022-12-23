Видео ⟩ Зимний коллапс в США: мороз до -40° и отмененные путешествия

A powerful arctic winter storm is making its way through the US and parts of Canada, bringing frigid temperatures and flight delays ahead of the busiest travel days of the year.https://t.co/fDvLYKG95A — Nationwide90FM (@NationwideRadio) December 22, 2022

В Южной Дакоте была закрыта межштатная автомагистраль I-90, которая проходит через юг страны. Официальные лица заявили, что она не откроется до пятницы.

Портал для отслеживания рейсов Flightaware.com показал, что в четверг было задержано более 22 000 рейсов, а 5 500 были полностью отменены. Многие из этих рейсов выполнялись в международных аэропортах О'Хара в Чикаго и в Денвере.

Ранее ожидалось, что уровень путешествий в этот праздничный сезон будет близок к допандемийному, а самым загруженным днем ​​будет четверг - за три дня до Рождества.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что от Центральных равнин США до среднеатлантического побережья и северо-востока страны уже произошли или ожидаются порывистые снежные бури продолжительностью от одного до двух часов.

Губернаторы Нью-Йорка и ряда других штатов объявили чрезвычайное положение, предупредив также о возможности затопления побережья и озер и отключением электроэнергии.

Галерея: Транспортный хаос в США из-за снежной бури и мороза