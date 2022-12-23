Премьер-министр Кришьянис Кариньш с сегодняшнего дня до пятницы, 30 декабря, будет находиться в отпуске, сообщил агентству LETA пресс-секретарь главы правительства Сандрис Сабаев.
Кариньш ушел в отпуск
Кариньш ушел в отпуск
Обязанности премьер-министра в это время будет исполнять министр финансов Арвил Ашераденс.
Во время отпуска премьер-министр продолжит следить за событиями в Латвии и мире, чтобы в случае необходимости вернуться к своим обязанностям.
Уже сообщалось, что с 27 декабря по 5 января, президент Латвии Эгил Левитс также уйдет в ежегодный отпуск.
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