Кариньш ушел в отпуск

Обязанности премьер-министра в это время будет исполнять министр финансов Арвил Ашераденс.

Во время отпуска премьер-министр продолжит следить за событиями в Латвии и мире, чтобы в случае необходимости вернуться к своим обязанностям.

Уже сообщалось, что с 27 декабря по 5 января, президент Латвии Эгил Левитс также уйдет в ежегодный отпуск.