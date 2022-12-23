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Кариньш ушел в отпуск

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш ушел в отпуск
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Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш Фото: Līga Gredzena/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш с сегодняшнего дня до пятницы, 30 декабря, будет находиться в отпуске, сообщил агентству LETA пресс-секретарь главы правительства Сандрис Сабаев.

Обязанности премьер-министра в это время будет исполнять министр финансов Арвил Ашераденс.

Во время отпуска премьер-министр продолжит следить за событиями в Латвии и мире, чтобы в случае необходимости вернуться к своим обязанностям.

Уже сообщалось, что с 27 декабря по 5 января, президент Латвии Эгил Левитс также уйдет в ежегодный отпуск.

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