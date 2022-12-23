На Рождество полиция будет особо тщательно проверять водителей на алкоголь

Также важно позаботиться о своей безопасности менее защищенным участникам дорожного движения - пешеходам и велосипедистам. Им необходимо следить за тем, чтобы, находясь на дороге, они были достаточно заметны другим участникам дорожного движения.

Государственная полиция отмечает, что зачастую ответственность участников дорожного движения к собственной безопасности и безопасности других является недостаточной. Всего с начала года по 21 декабря в стране зарегистрировано 18 602 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадало 3 928 человек, погибло 110. В прошлом году за аналогичный период произошло 19 059 ДТП, в результате которых 3923 человека получили ранения, 145 погибли.

Рождество и Новый год - время, когда люди часто включают в празднование различные пиротехнические изделия, запуская фейерверки. Хотя это выглядит красиво, при несоблюдении мер предосторожности такое развлечение может оказаться опасным.

В уходящем году полиция призывает латвийцев отнестись к этому вопросу с пониманием и проявить уважение к чувствам военных беженцев с Украины, многие из которых нашли убежище в Латвии.