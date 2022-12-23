В предстоящие праздничные дни полиция будет осуществлять особо тщательный контроль за дорожным движением, следя за тем, чтобы водители не садились за руль в нетрезвом состоянии, а также проверять ремни безопасности и безопасность перевозки самых маленьких пассажиров, сообщили в Государственной полиции.
На Рождество полиция будет особо тщательно проверять водителей на алкоголь
Полиция призывает население в предстоящие праздники проявлять бдительность и ответственность и стараться не допускать ситуаций, когда кто-либо из знакомых пытается сесть за руль транспортного средства нетрезвым.
В этом году с начала года по 22 декабря полиция задержала более 3600 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция напоминает, что 25 ноября вступили в силу поправки в уголовный закон, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если концентрация алкоголя, обнаруженная в выдыхаемом воздухе или анализе крови водителя или обучающего, превышает 1,5 промилле.
Уголовная ответственность также предусмотрена за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством под действием наркотиков, психотропных, токсических или иных опьяняющих веществ.
Сегодня на большей части страны еще продолжается оттепель, но синоптики прогнозируют, что в праздничные дни может похолодать, поэтому полицейские просят водителей выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям и дорожному покрытию, а также избегать стремительных и безрассудных маневров.
Чтобы водители не подвергали опасности свою безопасность и безопасность окружающих, сотрудники правоохранительных органов также будут уделять повышенное внимание глубине протекторов автомобильных шин, проверяя ее соответствие установленным правилам.
Также важно позаботиться о своей безопасности менее защищенным участникам дорожного движения - пешеходам и велосипедистам. Им необходимо следить за тем, чтобы, находясь на дороге, они были достаточно заметны другим участникам дорожного движения.
Государственная полиция отмечает, что зачастую ответственность участников дорожного движения к собственной безопасности и безопасности других является недостаточной. Всего с начала года по 21 декабря в стране зарегистрировано 18 602 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадало 3 928 человек, погибло 110. В прошлом году за аналогичный период произошло 19 059 ДТП, в результате которых 3923 человека получили ранения, 145 погибли.
Рождество и Новый год - время, когда люди часто включают в празднование различные пиротехнические изделия, запуская фейерверки. Хотя это выглядит красиво, при несоблюдении мер предосторожности такое развлечение может оказаться опасным.
В уходящем году полиция призывает латвийцев отнестись к этому вопросу с пониманием и проявить уважение к чувствам военных беженцев с Украины, многие из которых нашли убежище в Латвии.
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