В соцсети попали интимные фото, которые сняли роботы-пылесосы

Особенно активно изображения публиковались в 2020 году на различных интернет-форумах Венесуэлы, сообщает сми "Гордон".

Изображения снял не человек, а робот-пылесос, модель iRobot Roomba J7. Затем изображения были отправлены новому предприятию Scale AI, заключающему договоры с работниками по всему миру, чтобы они маркировали аудио, фото и видеоданные, используемые для обучения искусственного интеллекта.

"В публикации MIT Technology Review упоминается, что "слитые" изображения различаются по типу и чувствительности. Самая интимная из опубликованного была серией видеозаписей, на которой видна молодая женщина в туалете, лицо которой на главном изображении закрыто, но видно на "зернистых" изображениях, которые можно найти ниже. На другом изображен мальчик, которому, по-видимому, восемь или девять лет, лицо которого ясно видно, который лежит на животе на полу комнаты.

В публикации указано, что эти и другие изображения были теми же сценами, которые регулярно отправляют обратно в "облако" - хранилище данных с жестким контролем хранения и доступа.

Крупнейший в мире поставщик роботизированных пылесосов iRobot подтвердил изданию, что эти изображения были сняты в 2020 году роботами Roomba.