Литовцы поссорились с Facebook из-за войны

Похоже на предвзятость

Неприятные тенденции в Facebook заметили и обычные пользователи, и блогеры с десятками тысяч подписчиков. На фоне крайней чувствительности соцсети к поддержке Украины и критике Кремля сами кремлевские тролли смелеют на глазах. Можно сколько угодно подавать жалобы на посты за разжигание ненависти, но это не приводит к ограничениям в адрес их авторов.

Это напоминает преднамеренную политику Meta, которая в угоду кому-то корректирует алгоритмы. Теории заговора, в соответствии с которыми Литвой в Meta занимаются русские, не нашли подтверждений, но и не опровергнуты.

Многим людям ограничивали доступ в Facebook на 24–48 часов за то, что они называли русских "нацистами" или "москалями". Кстати, этим словом и украинцы, и литовцы называют русских начиная с эпохи Средневековья, хотя в наше время оно считается ругательным. По крайней мере, считается таковым в Facebook.

В социальной сети Цукерберга удаляются даже песни в поддержку Украины и ссылки, пройдя по которым, можно сделать пожертвование Украине, а учетные записи авторов таких постов блокируются. Можно обжаловать решение, как поступила, например, влиятельная журналистка Рита Милюте с 88 000 подписчиков, но это редко помогает, если помогает вообще.