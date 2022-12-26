В боях под Бахмутом погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R.

О гибели геймдизайнера на войне сообщили военный эксперт Игаль Левин и родной брат Ежова.

По словам брата, Ежов погиб 22 декабря. У него остались двое детей. "Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь, ты попал в лучший мир, брат", – написал Вячеслав Ежов.

Известно, что Ежов до 2007 года работал в GSC Game World, он приложил свою руку к созданию S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Разработчик занимал должность геймдизайнера. Также он работал над "Казаками". А свой никнейм - Fresh - он взял из американского ситкома "Принц из Беверли-Хиллз". В игре S.T.A.L.K.E.R. Ежов подарил свое лицо персонажу Локи.