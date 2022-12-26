Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в "Российской газете" статью "Наши люди, наша земля, наша правда", в которой подвел итоги 2022 года, пишет "Медуза".
"Апокалипсиса пока не будет". Медведев подвел итоги 2022 года
В своей статье он объяснил, зачем Россия развязала войну в Украине, повторив тезисы Владимира Путина о "денацификации" и "демилитаризации". Он также упомянул среди целей "защиту соотечественников на новых территориях, которые после проведенных в них референдумов вошли в состав России".
"Нацизм рядом, но он не пройдет. Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты, а отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому", - написал он.
Медведев также сообщил, что Россия больше не будет вести переговоры с Западом, поэтому она будет развивать отношения с "остальным миром".
Медведев отверг мирные переговоры с нынешними властями Украины и заявил о сохраняющейся ядерной угрозе, добавив при этом, что "апокалипсиса пока не будет".
"Единственное, что сегодня останавливает наших врагов - это понимание, что Россия будет руководствоваться основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. И в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним. Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было - ответно-встречный удар или превентивный.
Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим - напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить", - написал он (цитата "Медузы").
Напомним, что в последнее время Медведев чаще всего заметен одиозными высказываниями в своем Telegram-канале. Так, он заявил, что Россия борется с "кучкой безумных нацистов-наркоманов".
В ночь на 24 февраля Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Россия регулярно наносит ракетные удары по гражданской инфраструктуре страны. Регулярно поступают сообщения о жертвах среди мирных жителей Украины.
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