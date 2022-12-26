"Апокалипсиса пока не будет". Медведев подвел итоги 2022 года

В своей статье он объяснил, зачем Россия развязала войну в Украине, повторив тезисы Владимира Путина о "денацификации" и "демилитаризации". Он также упомянул среди целей "защиту соотечественников на новых территориях, которые после проведенных в них референдумов вошли в состав России".

"Нацизм рядом, но он не пройдет. Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты, а отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому", - написал он.

Медведев также сообщил, что Россия больше не будет вести переговоры с Западом, поэтому она будет развивать отношения с "остальным миром".

Медведев отверг мирные переговоры с нынешними властями Украины и заявил о сохраняющейся ядерной угрозе, добавив при этом, что "апокалипсиса пока не будет".