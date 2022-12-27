Посмотрите, как Лайма Вайкуле, Евгений Чичваркин, Ким Кардашьян и другие известные люди встретили католическое Рождество.
Чичваркин в Юрмале, Рива в Исландии, а Вайкуле у ёлочки: как знаменитости встретили Рождество
Чичваркин в Юрмале, Рива в Исландии, а Вайкуле у ёлочки: как знаменитости встретили Рождество
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