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Чичваркин в Юрмале, Рива в Исландии, а Вайкуле у ёлочки: как знаменитости встретили Рождество

rus.tvnet.lv
Чичваркин в Юрмале, Рива в Исландии, а Вайкуле у ёлочки: как знаменитости встретили Рождество
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Посмотрите, как Лайма Вайкуле, Евгений Чичваркин, Ким Кардашьян и другие известные люди встретили католическое Рождество.

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