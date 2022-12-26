В Косово были произведены выстрелы по патрулю латвийских миротворцев

Военнослужащие латвийского контингента миротворческих сил в Косово под руководством НАТО (KFOR) были обстреляны во время патрулирования. По возвращении на базу констатировано, что ни одна из двух патрульных машин не получила повреждений. Предполагается, что выстрелы были произведены, чтобы помешать патрулю продолжить движение по запланированному маршруту.

Албанская газета Daily News сообщила, что стрельба произошла в Зубин-Потоке, Митровицкий округ, на севере Косово.

Albanian Daily News также рассказала, что местные СМИ не сообщают, кто из членов KFOR подвергся нападению, но известно, что они из Латвии.

Инцидент расследует полиция Косово совместно с военной полицией KFOR.

Латвийские военнослужащие пехотной роты участвуют в операции в Косово в составе многонационального батальона под руководством США, осуществляя патрулирование, поддерживая боеспособность, а также выполняя задачи сил быстрого реагирования.

В Северном Косово, населенном преимущественно сербами, сохраняется напряженная ситуация. Ее причиной стало требование властей сменить старые, выданные еще Сербией номерные знаки на автомобилях. В знак протеста сербское население стало устанавливать баррикады на дорогах, были совершены нападения на полицию.

Подразделения Национальных вооруженных сил Латвии участвуют в операции под руководством НАТО в Косово с 2021 года. Латвия также участвовала в этой операции с февраля 2000 года по август 2009 года.