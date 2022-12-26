Прощай, морозы: во вторник в Латвии резко потеплеет

Дороги будут скользкими. Порывы юго-восточного ветра составят 13-18 метров в секунду, на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 19 метров в секунду.

В течение дня во многих регионах страны ожидаются осадки, будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью начнет повышаться и составит днем 0...+4 градуса, на западе Курземе - до +4...+6 градусов.

В Риге в ночь на вторник ожидается метель, которую сменит дождь, а днем сквозь облака выглянет солнце. Температура воздуха составит от -4 градусов ночью до +2...+3 градусов утром и днем.