Трехкратная чемпионка Олимпиады заочно осуждена на 12 лет из-за критики Лукашенко

Пловчиха осуждена за призывы к санкциям против режима главы Беларуси Александра Лукашенко. Вячорка заявил, что это первый приговор, вынесенный заочно критикам режима Лукашенко, покинувшим Беларусь.

Как пишет Zerkalo.io, также у Герасимени конфисковано имущество: более 48 тысяч долларов на счетах (примерно 45 тысяч евро), машина Land Rover, мобильные телефоны, квартира, парковочное место, холодильник, акустическая система и пр.

Обвинение посчитало, что "неоднократные призывы к международным организациям со стороны фигурантов привели к отмене некоторых спортивных мероприятий на территории Беларуси", помимо чего был причинен "вред национальной безопасности Беларуси в политической и социальной сферах".

Согласно материалам уголовного дела, Герасименя и спортивный функционер Александр Опейкин в августе 2020 года создали объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности", через которое посредством СМИ и Интернета "распространялись заведомо ложные сведения и измышления о событиях, имевших место на территории Республики Беларусь перед и после выборов президента".

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, на которых были констатированы многочисленные случаи фальсификаций, а несколько конкурентов Александра Лукашенко, который занимает пост главы Беларуси с 1994 года, еще до их проведения оказались за решеткой. После оглашения официальных результатов, согласно которым победу одержал Лукашенко, сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской начали акции протеста, на что Лукашенко ответил беспрецедентным полицейским насилием. В результате столкновений протестующих с белорусскими силовиками несколько протестующих погибли, множество пострадали и уехали из Беларуси.

Belarusian swimmer Aliaksandra Herasimenya, the three-time Olympic medalist, was sentenced in absentia to 12 years in prison – this was the first sentence in absentia organized by the Lukashenka regime. She was convicted for "calling for sanctions" against Lukashenka's regime. pic.twitter.com/0yxcUbF9fL — Franak Viačorka (@franakviacorka) December 26, 2022