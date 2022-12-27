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В футболке и верхом на стремянке: в Сеть попало рождественское фото президента США

rus.tvnet.lv
В футболке и верхом на стремянке: в Сеть попало рождественское фото президента США
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Фото: picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU/SCANPIX

Президент США Джо Байден и его жена Джилл сфотографировались, когда вместе украшали елку. Фото появилось на из личных страницах в Instagram 25 декабря.

На снимке президент США запечатлен в футболке поло и темных брюках на стремянке, а его жена в толстовке и длинной юбке позировала возле коробки с игрушками.

"Всего несколько последних штрихов! Надеемся, у вас и ваших близких отличный рождественский вечер", – говорится в подписи к фотографии.

Конечно, зима и ее праздники - время чудес, радости и веселья.

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