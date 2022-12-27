В футболке и верхом на стремянке: в Сеть попало рождественское фото президента США

На снимке президент США запечатлен в футболке поло и темных брюках на стремянке, а его жена в толстовке и длинной юбке позировала возле коробки с игрушками.

"Всего несколько последних штрихов! Надеемся, у вас и ваших близких отличный рождественский вечер", – говорится в подписи к фотографии.

Конечно, зима и ее праздники - время чудес, радости и веселья.

RUS TVNET снова собрал известных латвийцев из различных сфер - чтобы "посоревноваться" в самых неочевидных, милых и интересных вопросах о самом волшебном времени года в нашей стране!

​Смотрите первую часть праздничной викторины "Латвия для весёлых" здесь!