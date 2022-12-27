Глава проекта по безопасности в РФ: "Пугачева сотрудничает с западными спецслужбами"

"Алла Борисовна… У нее 3,5 миллиона подписчиков. Я беру ее в том числе, блогеров Дудя, Моргенштерна. Эти люди, по нашей информации, работают на западные спецслужбы", - цитирует Бородина издание.

Активист пообещал, что общественность скоро узнает подробности дела:

"Да, я заявил на всю страну, на весь мир, что Алла Пугачева сотрудничает с западными спецслужбами. Надеюсь, вы все понимаете, что это было сказано не просто так. Мы просто ждем официальных документов, чтобы обществу доказать и показать связь Пугачевой с Западом".

Напомним, Алла Пугачева попрощалась с бизнесом в России - налоговая в Москве закрыла последнюю ее компанию. Это существовавшая с 2010 года фирма "АБП", сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что через эту фирму Алла Борисовна проводила концерты и продавала вещи своего бренда. После переезда в Израиль, понятно, дела остановились, и Примадонна в октябре 2022 года подала заявление о банкротстве своей компании. После проверки налоговая в РФ закрыла этот бизнес исполнительницы.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева якобы собирается приехать на родину на новогодние праздники. Об этом заявил известный двойник Примадонны Даниил Калатура.

У него есть информация, что артистка приедет в Москву на новогодние праздники. При этом Калатура уточнил, что Пугачева любит Россию.

RUS TVNET писал, что Алла Пугачева покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".