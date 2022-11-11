Фото ⟩ Пугачева на концерте Zivert и встреча с Little Big, Виторганом, Слепаковым и другими

Тем временем супруг звезды Максим Галкин приехал в страны Балтии с очередными концертами. Навестил артист и Ригу, где встретился с Лаймой Вайкуле. Комик дал несколько концертов в Литве.

RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".