73-летняя Алла Пугачева сейчас находится в Израиле, где продолжает вести светскую жизнь и посещать мероприятия. 10 ноября Примадонна посетила концерт певицы Zivert в Тель-Авиве.
Фото ⟩ Пугачева на концерте Zivert и встреча с Little Big, Виторганом, Слепаковым и другими
Алла Пугачева похвалила выступление 31-летней российской поп-певицы Zivert (наст. имя - Юлия Зиверт). Алла Борисовна призналась, что артистка просто покорила ее сердце. По ее словам, молодая исполнительница собрала в Тель-Авиве полный зал. Все присутствующие остались в восторге.
"Красивая, талантливая и умная певица Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!" - написала Примадонна в соцсетях.
Для выхода в свет Алла Пугачева выбрала черные брюки, майку и белую накидку. Грудь артистки украшали массивные бусы.
Как оказалось, Алла Пугачева посетила не только концерт Zivert, в соцсетях есть фото, на котором она запечатлена вместе с солистами Little Big Софьей Таюрской и Ильей Прусикиным. На снимке рядом расположились Семен Слепаков, Михаил Шац, Максим Виторган и рэпер Noize MC.
"Во-первых, это красиво. Во-вторых - неожиданно. В-третьих - приятно", - написал Михаил Шац под фото.
Ранее Алла Пугачева в Израиле посетила концерты Земфиры и Бориса Гребенщикова.
Тем временем супруг звезды Максим Галкин приехал в страны Балтии с очередными концертами. Навестил артист и Ригу, где встретился с Лаймой Вайкуле. Комик дал несколько концертов в Литве.
RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
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