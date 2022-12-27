Детская больница переполнена. Как помочь ребенку в домашних условиях?

На сайте www.veselapasaule.lv Детская больница рекомендует ознакомиться с тем, как облегчить симптомы и помочь ребенку дома. Рассказываем, что делать, если у ребенка жар.

О повышении температуры у малыша могут свидетельствовать: более горячая кожа, потливость, покраснение щек. Жар - это температура тела выше 38°C.