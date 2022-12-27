Бывший российский военный через суд получил убежище в Латвии

Мужчина объяснил, что уехал из родной страны в спешке, то есть в течение суток после получения повестки из военкомата, так как боялся преследований. Он слышал, что несколько человек, которые, получив подобную повестку, отправились в военкомат, не вернулись оттуда и были отправлены на фронт.

Мужчина служил в российской армии, поэтому имеет военный опыт. Судя по отметкам в военкомате, он состоит в запасе, поэтому должен был быть призван в армию и отправлен на фронт одним из первых.

Кроме того, лицам, получившим повестку, но не явившимся в военкомат, грозит штраф. Также российский парламент принял поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность сроком от пяти до десяти лет за уклонение от военной службы.

Мужчина подчеркнул, что он активно участвовал в российском оппозиционном движении, принимая участие в митингах как в поддержку оппозиционера Алексея Навального, так и против нападения России на Украину. PMLP не приняло это во внимание. Мужчина покинул Россию всего через несколько дней после нападения российских войск на Украину - в то время, когда российская армия добилась успеха.