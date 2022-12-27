В середине декабря административный районный суд вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) постановил предоставить убежище в Латвии бывшему российскому военнослужащему и сотруднику полиции, говорится в публично доступном решении суда.
Бывший российский военный через суд получил убежище в Латвии
Гражданин России обратился в Государственную пограничную службу с просьбой о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Мужчина попросил политического убежища, поскольку не согласен с военным вторжением России в Украину и поэтому опасается, что может оказаться в тюрьме в России или быть отправленным воевать на территорию Украины.
Решением PMLP в июле этого года мужчине было отказано в статусе беженца или альтернативном статусе.
PMLP аргументировало это тем, что этот человек не был видным политическим активистом и правозащитником в России и не поддерживал какую-либо конкретную политическую силу.
Также он не предоставил информацию о том, что после его отъезда из России ему или его родителям кто-то угрожал в связи с его участием в акциях протеста или неявкой в военкомат.
Не согласившись с решением PMLP, мужчина обратился в районный административный суд. В суде он утверждал, что не желает участвовать в совершении преступлений, совершаемых правительством России, то есть активно участвовать в военных действиях, направленных против народа и суверенитета Украины, поскольку его взгляды на Украину в целом коренным образом отличаются от взглядов российского правительства.
Мужчина объяснил, что уехал из родной страны в спешке, то есть в течение суток после получения повестки из военкомата, так как боялся преследований. Он слышал, что несколько человек, которые, получив подобную повестку, отправились в военкомат, не вернулись оттуда и были отправлены на фронт.
Мужчина служил в российской армии, поэтому имеет военный опыт. Судя по отметкам в военкомате, он состоит в запасе, поэтому должен был быть призван в армию и отправлен на фронт одним из первых.
Кроме того, лицам, получившим повестку, но не явившимся в военкомат, грозит штраф. Также российский парламент принял поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность сроком от пяти до десяти лет за уклонение от военной службы.
Мужчина подчеркнул, что он активно участвовал в российском оппозиционном движении, принимая участие в митингах как в поддержку оппозиционера Алексея Навального, так и против нападения России на Украину. PMLP не приняло это во внимание. Мужчина покинул Россию всего через несколько дней после нападения российских войск на Украину - в то время, когда российская армия добилась успеха.
Суд учел объяснения, данные мужчиной на судебном заседании. В ответ на заданный судом вопрос о службе в российской армии и работе в российской полиции мужчина заявил, что был призван на военную службу и был там механиком-водителем. После этого мужчина устроился на работу в учреждение МВД, затем работал оператором на заводе по производству удобрений до самого отъезда в Латвию.
Служба государственной безопасности (VDD) категорически не поддерживает въезд в Латвию граждан России с военным опытом. Следует также учитывать, что эти лица не выступали против войны, развязанной Россией в Украине, и не осуждали ее до объявления мобилизации.
Если лицо не предприняло активных действий по противодействию преступлениям, совершенным российскими властями против украинского государства и его граждан, латвийские органы не могут проверить достоверность высказанных этим лицом доводов. Также невозможно проверить, реальны ли полученные лицами повестки о мобилизации, а также нет ли у человека иных, в том числе скрытых, намерений просить убежища в Латвии, заявили в VDD.
С точки зрения VDD, это позволяет сделать предположение, что лица, успешно добравшиеся до внешней границы России и запросившие убежище, пока не оцениваются как угроза режиму. Также у VDD нет информации об осуждении мужчиной вторжения России в Украину или нарушений прав человека в России. Также нет информации о том, что мужчина подвергался преследованиям. Он исторически служил в Вооруженных силах России и не сопротивлялся и не стремился избежать этого.
Кроме того, следует оценить тот факт, что проситель убежища бежал от мобилизации один, без своей семьи. "Нельзя исключать вероятность того, что российские спецслужбы целенаправленно засылают в Латвию шпионов и диверсантов под видом мобилизационных беженцев", - заявили в VDD.
Суд, в свою очередь, пришел к выводу, что выводы VDD носят общий характер, они не связаны с индивидуальными обстоятельствами мужчины. Также нет указаний на конкретные угрозы, исходящие от заявителя, даже потенциально, заключил суд.
При этом суд подчеркнул, что в существующих геополитических условиях при решении вопроса о предоставлении убежища российским гражданам все более важным становится вклад VDD, то есть ожидается, что VDD в период проверки лиц, ищущих убежища, сможет выявить и мотивированно указать, представляет ли конкретное лицо угрозу национальной безопасности.
Принимая во внимание вышеизложенное, суд поручил PMLP принять решение о предоставлении мужчине статуса беженца в Латвии в течение одного месяца. Решение обжалованию не подлежит.
Бывший полковник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, ранее несколько лет имевший вид на жительство в Латвии, в конце ноября не смог получить убежище в Латвии.
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