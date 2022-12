В Риге выступит легендарная рок-группа Nazareth

Под руководством нового продюсера Роджера Гловера (из группы Deep Purple) в их творчестве в 70-е годы стали преобладать хард- роковые мотивы. Альбомы Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975), Close Enough For Rock n roll (1976) считаются шедеврами хард-рока.