В Риге выступит легендарная рок-группа Nazareth

Шотландская группа Nazareth была основана в 1969 году гитаристом Мэнни Чарлтоном, вокалистом Дэном Маккаферти, бас-гитаристом Питом Агню и барабанщиком Даррелом Свитом. С тех времен состав музыкального коллектива несколько изменился.

Первые альбомы группы, композиции с которых Nazareth играли на танцплощадках родного городка Данфермлин, представляли собой "эклектичную смесь рока, кантри и элементов шотландской музыки".

Под руководством нового продюсера Роджера Гловера (из группы Deep Purple) в их творчестве в 70-е годы стали преобладать хард- роковые мотивы. Альбомы Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975), Close Enough For Rock n roll (1976) считаются шедеврами хард-рока.

Музыканты также добились удивительной гармонии в синтезе хард-рока и кантри-баллад. Вышли альбомы Sound Elixir (1983), The Catch (1984), Snakes n ladders (1989), No Jive (1991).

Концерт Nazareth в Риге пройдет в рамках европейского тура. На концерте группа исполнит такие работы, как Love Hurts, Dream On, This Flight Tonight и многие друге популярные песни. Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

Напомним, в ноябре 2022 году ушел из жизни основатель и вокалист Nazareth Дэн Маккаферти. C 2015 гоад на вокале Карл Сентанс.

Видео: Nazareth - Love Hurt