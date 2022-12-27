В Минобороны Украины назвали цели российской армии до конца этого года

"Они поставили перед собой задачу до конца текущего календарного года выйти на границу Донецкой области", - сказала Маляр.

"Но вы видите насколько мужественно держится Бахмут, наши воины наносят потери врагу и он не может продвигаться дальше. Там было незначительное продвижение, но вытеснили врага, и на сегодня враг пытается окружить город, и у него тоже это не получается", - подчеркнула Маляр.