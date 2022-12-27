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В Минобороны Украины назвали цели российской армии до конца этого года

rus.tvnet.lv
В Минобороны Украины назвали цели российской армии до конца этого года
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Военная техника в Украине
Военная техника в Украине Фото: AFP/SCANPIX

Перед российской армией поставлена ​​задача выйти к административной границе Донецкой области в Украине до конца года, сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Российские войска сосредоточили наибольшее количество солдат, военной техники и вооружения в направлении Бахмута, сообщила замминистра в эфире телемарафона.

"Они поставили перед собой задачу до конца текущего календарного года выйти на границу Донецкой области", - сказала Маляр.

Российские войска не в состоянии удержать занятую линию фронта, поэтому выбирают отдельные участки, где концентрируют максимум усилий, пояснила она.

"Но вы видите насколько мужественно держится Бахмут, наши воины наносят потери врагу и он не может продвигаться дальше. Там было незначительное продвижение, но вытеснили врага, и на сегодня враг пытается окружить город, и у него тоже это не получается", - подчеркнула Маляр.

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