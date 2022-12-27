Супруга экс-подруги Шойгу не пустили в Литву

Согласно расследованиям The Insider, у Шебуновой, которая работала бортпроводницей летного отряда МЧС, в 2000-е и 2010-е годы был роман с Шойгу, который с 1994 по 2012 год возглавлял МЧС. Утверждается, что в 2001 и 2008 годах она родила детей от Шойгу.

В 2017 году Шебунова получила вид на жительство в Литве. Не позднее 2019 года она вышла замуж за литовского бизнесмена Адольфаса Каминскаса и взяла его фамилию. Сама Каминскас до сих пор является гражданкой России. У пары также есть двое совместных детей.

В августе этого года они объявили о своем отъезде из Литвы в Россию. Весной этого года Адольфас Каминскас получил российский паспорт, о чем свидетельствует российский официальный реестр.