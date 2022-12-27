"Когда мама и папа оба служат в ВСУ": история эвакуации детей из Бучи

"Нам хотелось как можно дольше оставить каждого ребенка в Бельгии, потому что здесь безопасно. Но большинство детей уже отправлены обратно. Есть дети постарше, родители которых пока просят их остаться здесь, подождать, пока все закончится. Конечно, подростки 16-17 лет в состоянии легче переносить разлуку с родителями. Ситуации разные, есть дети из семей, где родители служат в ВСУ, папа военный, а мама - врач, они на работе сутками, тут уже никак. Они просят их пока остаться тут", - говорит Юлия Фрауман.

Она также рассказала о том, как проходила адаптация девочки из Украины в ее собственной семье.

"Мы в семье серьезно контролируем время, проводимое нашими детьми в телефоне, а у девочки, которая жила у нас, никогда не было ограничения на использование телефона, у нее гаджет с 6 лет. Нашим детям 8 и 9, и у них нет телефона. Это было источником конфликта. Нам очень не хотелось конфликтовать, хотелось окружить ее теплом, мы хотели чтобы она больше была в реальном мире, но до конца это так и не удалось - всегда, когда была возможность, она была в телефоне", - делится Юлия.

Видео: Эфир программы "И Грянул Грэм" (на русском языке)