Наибольшее количество аварий за последние семь лет произошло на парковках торговых центров Spice и Akropole Alfa, сообщает Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).
Названы "черные точки" на дорогах Латвии. Рекорд - 810 аварий
"К сожалению, уже несколько лет традиционно самыми опасными для водителей местами являются парковки супермаркетов, где фиксируется наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, и эта тенденция наблюдается как в Риге, так и в других регионах страны", - сказал глава правления LTAB Янис Абашинс.
В LTAB отмечают, что за последние семь лет на парковке ТЦ Spice зарегистрировано 810 аварий, а на парковке ТЦ Akropole Alfa - 713 аварий.
На третьем месте - ротационный круг на ул. Дрейлиню, где сходятся улицы Лубанас, А. Деглава и Юглас. Там было зарегистрировано 556 аварий.
На парковке торгового центра Akropole Rīga зафиксировано 95 аварий в 2021 году и 84 аварии в 2022 году.
В Видземе, по данным LTAB, самым опасным для автомобилистов местом является торговый центр Apelsīns в Адажи, где за последние семь лет зафиксировано 223 дорожно-транспортных происшествия. В то же время в Валмиере в торговом центре Valleta зарегистрировано 192 аварии, а в Сигулде - в торговом центре Šokolāde - 123.
В Курземе наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано в Лиепае возле Rietumu centra - 161, затем в Вентспилсе возле супермаркета Rimi на проспекте Лиелая - 97, а в Лиепае на ротационном кругу на ул. Цукура - 92.
В Латгалии, по данным LTAB, "самой черной точкой" дорожного движения является Ditton nams в Даугавпилсе, где за последние семь лет зафиксировано 238 аварий.
В Земгале больше всего происшествий зафиксировано в Елгаве в торговом центре Valdeka - 220, а также в супермаркете Rimi на улице Католю - 219. Опасными местами остаются стоянки около супермаркета Rimi в Бауске и на АЗС Neste - 181.
LTAB заявляет, что данные обо всех зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях собираются на онлайн-карте LTAB.
LTAB обеспечивает работу страховой системы OCTA в стране. OCTA был введен в Латвии в 1997 году для обеспечения защиты интересов третьих лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!