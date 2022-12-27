Названы "черные точки" на дорогах Латвии. Рекорд - 810 аварий

"К сожалению, уже несколько лет традиционно самыми опасными для водителей местами являются парковки супермаркетов, где фиксируется наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, и эта тенденция наблюдается как в Риге, так и в других регионах страны", - сказал глава правления LTAB Янис Абашинс.

В LTAB отмечают, что за последние семь лет на парковке ТЦ Spice зарегистрировано 810 аварий, а на парковке ТЦ Akropole Alfa - 713 аварий.

На третьем месте - ротационный круг на ул. Дрейлиню, где сходятся улицы Лубанас, А. Деглава и Юглас. Там было зарегистрировано 556 аварий.

На парковке торгового центра Akropole Rīga зафиксировано 95 аварий в 2021 году и 84 аварии в 2022 году.

В Видземе, по данным LTAB, самым опасным для автомобилистов местом является торговый центр Apelsīns в Адажи, где за последние семь лет зафиксировано 223 дорожно-транспортных происшествия. В то же время в Валмиере в торговом центре Valleta зарегистрировано 192 аварии, а в Сигулде - в торговом центре Šokolāde - 123.