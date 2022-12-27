Россия запретила продавать нефть странам, соблюдающим потолок цен

"Поставка российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам запрещается, если в договорах об этих поставках прямо или косвенно используются потолок цен", - говорится в указе.

Запрет будет находиться в силе до 1 июля.

Из запрета могут быть сделаны исключения - для этого нужно будет специальное решение президента.

Европейский союз, страны G7 и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть в размере 60 долларов США за баррель. Потолок цен вступил в силу в этом месяце.

В связи с запретом Европейского Союза импортировать сырую нефть России, цель потолка цен обеспечить, чтобы Россия не могла обойти эмбарго, продавая свою нефть третьим странам по высоким ценам.

Россия заявила, что потолок цен не повлияет на военную кампанию на Украине, и выразила уверенность, что она сможет найти новых покупателей.