Видео ⟩ DAUGAYPILS. Невидимые люди. Как живется геям в консервативном Даугавпилсе

Цель этого проекта - рассказать жителям Латвии о "невидимой" части общества: геях, лесбиянках, бисексуалах и трансгендерных людях, которые, опасаясь осуждения и негативных последствий, вынуждены скрывать то, что другим скрывать не приходится.

Тяжело ли живется квир-людям в Даугавпилсе? Есть ли они здесь вообще? Что говорят жители, встреченные на улицах города? Гомофобен ли Даугавпилс?… Ответы на эти вопросы журналисты "Чайки" старались найти и будут продолжать находить этом фильме.

Работая над проектом, команда "Чайки" встретила много людей из ЛГБТ-сообщества. Стало понятно, что понадобится несколько серий, чтобы поднять важные вопросы и дать высказаться разным представителям радужного даугавпилсского комьюнити… А оно, как подтвердилось, - конечно, есть.

Герои первой серии фильма открыто говорят о том, какой сложный путь им пришлось пройти в детстве и юности: от непонимания со стороны близких до неиллюзорных физических угроз, от стыда, что ты "один такой больной на всю Латвию", до принятия себя и нежелания скрывать свою природу, как что-то постыдное.

И они, и организатор мероприятий по ментальному здоровью молодежи, и девушка, участница опроса на улице, сходятся в том, что необходимо больше образовательных мероприятий и информирования общества о проблемах ЛГБТ-людей.

Уровень негативных установок и чувств по отношению к гомосексуальным людям, иначе называемых гомофобией, в нашем обществе есть куда снижать… Особенно в Даугавпилсе, где так сильно чувствуется влияние советского прошлого.