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Насмерть сбил женщину и скрылся: полиция задержала подозреваемого в ДТП

rus.tvnet.lv/LETA
Насмерть сбил женщину и скрылся: полиция задержала подозреваемого в ДТП
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Капли дождя на автомобильном стекле. Иллюстративное фото
Капли дождя на автомобильном стекле. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

Вечером во вторник, 27 декабря, полиции удалось задержать водителя, подозреваемого в том, что он сбил женщину в Салдусе и скрылся с места происшествия, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

Во вторник около 20:20 водитель на неустановленном автомобиле сбил на ул. Лиела в Салдусе женщину и скрылся. Женщина погибла на месте происшествия. Полиция объявила водителя в розыск и призвала откликнуться очевидцев смертельного ДТП.

В среду представитель по связям с прессой Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что мужчина, который предположительно сбил женщину в Салдусе, задержан.

При этом в полиции напоминают, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.

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