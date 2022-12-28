Вечером во вторник, 27 декабря, полиции удалось задержать водителя, подозреваемого в том, что он сбил женщину в Салдусе и скрылся с места происшествия, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.
Насмерть сбил женщину и скрылся: полиция задержала подозреваемого в ДТП
Насмерть сбил женщину и скрылся: полиция задержала подозреваемого в ДТП
Во вторник около 20:20 водитель на неустановленном автомобиле сбил на ул. Лиела в Салдусе женщину и скрылся. Женщина погибла на месте происшествия. Полиция объявила водителя в розыск и призвала откликнуться очевидцев смертельного ДТП.
В среду представитель по связям с прессой Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что мужчина, который предположительно сбил женщину в Салдусе, задержан.
При этом в полиции напоминают, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
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