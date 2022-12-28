Насмерть сбил женщину и скрылся: полиция задержала подозреваемого в ДТП

Во вторник около 20:20 водитель на неустановленном автомобиле сбил на ул. Лиела в Салдусе женщину и скрылся. Женщина погибла на месте происшествия. Полиция объявила водителя в розыск и призвала откликнуться очевидцев смертельного ДТП.

В среду представитель по связям с прессой Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что мужчина, который предположительно сбил женщину в Салдусе, задержан.

При этом в полиции напоминают, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.