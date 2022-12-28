Пожар в полицейском колледже: возбуждено уголовное дело

Пожар произошел во вторник вечером в зоне работ по реконструкции административного корпуса колледжа на ул. Эзермалас.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит внешняя стена здания на площади 80 квадратных метров. Пламя также распространилось внутри здания через вентиляционную шахту, в результате чего загорелся подвал на площади 35 квадратных метров, внутренняя отделка второго этажа на площади 1 квадратный метр и вентиляционная шахта на площади 40 квадратных метров.

​В результате пожара пострадало только административное здание колледжа, учебные аудитории огонь не затронул.

По предварительным данным, во время работ строители, возможно, использовали газовый обогреватель вблизи газовых баллонов. В результате один из баллонов загорелся, а затем огонь перекинулся на фасад здания.

Начат уголовный процесс по статье "Преступления против собственности", в ходе которого будут установлены точные причины и обстоятельства пожара.

Пожар произошел после окончания рабочего времени колледжа. И кадеты, и сотрудники колледжа работали удаленно, ни один человек не пострадал. Принято решение продолжить обучение курсантов и работу персонала учреждения дистанционно.

Также колледж проведет полную проверку здания и проинформирует об обнаруженных повреждениях Госагентство безопасности, которое отвечает за содержание этого здания и проводит работы по благоустройству.