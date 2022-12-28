Депутат Европарламента Нил Ушаков назначен главным докладчиком по бюджету Европейского парламента (ЕП) и других европейских институтов на 2024 год, сообщили агентству LЕТА в офисе политика.
"Никакого business as usual": Ушаков назначен главным докладчиком по бюджету ЕП
За всю историю Европарламента депутаты от Латвии лишь дважды были докладчиками по бюджету Европарламента. Первым в 2006 году стал Валдис Домбровскис.
Ушаков в течение четырех лет был "теневым" докладчиком по бюджету Европарламента, а также по политике Европарламента в отношении зданий. В этом году Европарламент уже проголосовал за пересмотр амбициозных планов реконструкции одного из своих зданий в Брюсселе.
Депутат подчеркивает, что в Европе глубокий экономический и социальный кризис, и десятки тысяч европейских семей с трудом оплачивают счета за отопление и электроэнергию.
"Это драматические времена, которые требуют солидарности, деньги налогоплательщиков должны расходоваться с максимальной осторожностью, а Европарламент должен подавать пример. Никаких новых штатных мест, никакого дорогостоящего ремонта, все дополнительные запросы будут рассматриваться с максимальной осторожностью.
Мы работаем с кризисными бюджетами, и никакого business as usual не будет.
Мы введем режим экономии" - подчеркнул Ушаков.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!