"Никакого business as usual": Ушаков назначен главным докладчиком по бюджету ЕП

За всю историю Европарламента депутаты от Латвии лишь дважды были докладчиками по бюджету Европарламента. Первым в 2006 году стал Валдис Домбровскис.

Ушаков в течение четырех лет был "теневым" докладчиком по бюджету Европарламента, а также по политике Европарламента в отношении зданий. В этом году Европарламент уже проголосовал за пересмотр амбициозных планов реконструкции одного из своих зданий в Брюсселе.

Депутат подчеркивает, что в Европе глубокий экономический и социальный кризис, и десятки тысяч европейских семей с трудом оплачивают счета за отопление и электроэнергию.

"Это драматические времена, которые требуют солидарности, деньги налогоплательщиков должны расходоваться с максимальной осторожностью, а Европарламент должен подавать пример. Никаких новых штатных мест, никакого дорогостоящего ремонта, все дополнительные запросы будут рассматриваться с максимальной осторожностью.

Мы работаем с кризисными бюджетами, и никакого business as usual не будет.

Мы введем режим экономии" - подчеркнул Ушаков.