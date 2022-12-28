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"Никакого business as usual": Ушаков назначен главным докладчиком по бюджету ЕП

rus.tvnet.lv/LETA
"Никакого business as usual": Ушаков назначен главным докладчиком по бюджету ЕП
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Депутат Европейского парламента Нил Ушаков
Депутат Европейского парламента Нил Ушаков Фото: Paula Čurkste/LETA

Депутат Европарламента Нил Ушаков назначен главным докладчиком по бюджету Европейского парламента (ЕП) и других европейских институтов на 2024 год, сообщили агентству LЕТА в офисе политика.

За всю историю Европарламента депутаты от Латвии лишь дважды были докладчиками по бюджету Европарламента. Первым в 2006 году стал Валдис Домбровскис.

Ушаков в течение четырех лет был "теневым" докладчиком по бюджету Европарламента, а также по политике Европарламента в отношении зданий. В этом году Европарламент уже проголосовал за пересмотр амбициозных планов реконструкции одного из своих зданий в Брюсселе.

Депутат подчеркивает, что в Европе глубокий экономический и социальный кризис, и десятки тысяч европейских семей с трудом оплачивают счета за отопление и электроэнергию.

"Это драматические времена, которые требуют солидарности, деньги налогоплательщиков должны расходоваться с максимальной осторожностью, а Европарламент должен подавать пример. Никаких новых штатных мест, никакого дорогостоящего ремонта, все дополнительные запросы будут рассматриваться с максимальной осторожностью.

Мы работаем с кризисными бюджетами, и никакого business as usual не будет.

Мы введем режим экономии" - подчеркнул Ушаков.

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