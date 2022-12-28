За высказывание Кирштейнса комиссия Сейма возбудила дело о нарушении Кодекса этики

Заявление об оценке действий политика Национального объединения внесли представители парламентской фракции "Прогрессивные".

В ходе дебатов Кирштейнс говорил об изменении использования языка, включив в него слова "негры", "педерасты" и "жиды".

По мнению представителя партии "Прогрессивных" выступление депутата было оскорбительным, с использованием оскорбительных слов, несовместимых с уважением к Сейму.

Хотя есть мнение, что слово "негр" нейтрально, но нейтральность этого слова зависит от того, как это слово используется, утверждает Каспар Бришкенс, председатель фракции "Прогрессивных". По его мнению, Кирштейнс, употребляя слово "негр" вместе со словами с отрицательной эмоционально-стилистической окраской - "педерасты" и "жиды", придает и слову "негр" отрицательную эмоционально-стилистическую окраску.

С другой стороны, слово "педераст" в современном общении явно является словом, выражающим отвращение и презрение, отметил Бришкенс.

Политик указал, что одно из значений этого слова - "мужчина, вступающий в сексуальные отношения с мальчиками", или педофил. А педофилия - это преступное деяние.