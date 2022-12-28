Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в среду, 28 декабря, решила возбудить дело о нарушении Кодекса этики в связи с заявлениями депутата Национального объединения (НО) Александра Кирштейнса на заседании парламента 15 декабря. Во время дебатов о продолжении рассмотрения Закона о гражданском союзе.
За высказывание Кирштейнса комиссия Сейма возбудила дело о нарушении Кодекса этики
Заявление об оценке действий политика Национального объединения внесли представители парламентской фракции "Прогрессивные".
В ходе дебатов Кирштейнс говорил об изменении использования языка, включив в него слова "негры", "педерасты" и "жиды".
По мнению представителя партии "Прогрессивных" выступление депутата было оскорбительным, с использованием оскорбительных слов, несовместимых с уважением к Сейму.
Хотя есть мнение, что слово "негр" нейтрально, но нейтральность этого слова зависит от того, как это слово используется, утверждает Каспар Бришкенс, председатель фракции "Прогрессивных". По его мнению, Кирштейнс, употребляя слово "негр" вместе со словами с отрицательной эмоционально-стилистической окраской - "педерасты" и "жиды", придает и слову "негр" отрицательную эмоционально-стилистическую окраску.
С другой стороны, слово "педераст" в современном общении явно является словом, выражающим отвращение и презрение, отметил Бришкенс.
Политик указал, что одно из значений этого слова - "мужчина, вступающий в сексуальные отношения с мальчиками", или педофил. А педофилия - это преступное деяние.
Бришкенс заявил, что Кирштейнс, говоря о том, что люди с гомосексуальной ориентацией - являются педофилами, высказал голословное и оскорбительное мнение, не имеющее под собой фактической основы.
Семантика слова "жиды" была полностью изменена во время оккупации нацистской Германией, во время Второй мировой войны. Теперь оно имеет негативную "окраску", и оскорбительный для еврейской общины оттенок, указано в заявлении.
Бришкенс заявил, что если говорить языком ненависти публично, то велика вероятность, что некоторые люди воспримут это как призыв к проявлению ненависти к определенным группам.
Кирштейнс нарушил 7-й пункт Кодекса этики депутатов Сейма, согласно которому депутат избегает слов, жестов и других действий в публичных выступлениях, которые могут быть оскорбительными, а также не использует выражения, которые могут быть оскорбительными.
Материалы дела будут рассмотрены на заседании комиссии 11 января.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!