Фото ⟩ В Финляндию прибыл плавучий СПГ-терминал Exemplar

В настоящее время СПГ-терминал подключается к построенной в порту инфраструктуре.

Природный газ на борту судна-терминала будет переведен из жидкого состояния в газообразное, и газ будет подаваться в финскую газовую сеть для распределения.

Корабль, вышедший из порта Гибралтар 19 декабря, во вторник, 27 декабря, прибыл к финскому побережью и, дождавшись благоприятной погоды, с помощью буксиров в среду зашел в порт Инко.

Финская газета Iltalehti сообщала, что Exemplar будет поставлять сжиженный природный газ из Египта в порт Инко.

Ожидается, что первое судно с сжиженным газом прибудет на терминал в январе, однако у терминала пока нет клиентов, а потребление газа в Финляндии снижается, сообщила финская газета Helsingin Sanomat. Танкеры со сжиженным природным газом будут прибывать в порт Инко два раза в месяц.

Судно Exemplar американской компании Excelerate Energy передано в лизинг компании FRSU OY, являющейся дочерним предприятием финского оператора газотранспортной системы Gasgrid Finland. Корабль будет обслуживать Финляндию, Эстонию и остальные страны Балтии по договору аренды сроком на десять лет. Подсчитано, что стоимость аренды через десять лет достигнет 460 миллионов евро, или 126 000 евро в день.

Судно под бельгийским флагом имеет длину 291 метр и ширину 43 метра, а его объем составляет около 151 000 кубических метров, что соответствует примерно 68 000 тонн сжиженного газа при полной загрузке. ​