В Одессе демонтированы памятники Екатерине II и Суворову

"Наконец-то, в Одессе демонтирован памятник российской императрице. Каждый, кто присоединился к этому процессу, показал, что, когда нас объединяет совместная цель, мы определенно достигаем ее", - отметил руководитель Одесской военной администрации Максим Марченко.

Фото: Reuters/ScanPix

Памятник Суврову также снесен, сообщило в Telegram Одесское самоуправление.

С февраля, когда Россия начала полномасштабную войну, украинские города начали активно освобождаться не только от советских названий и памятников, как и до войны, но и от названий и памятников, связанных с Россией.

Памятник Екатерине II в Одессе был установлен в 1900 году, в 1920 году был демонтирован, а в 2007 году восстановлен.

Против восстановления памятника в то время выступило несколько общественных организаций, а также тогдашний президент Виктор Ющенко.