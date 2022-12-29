Пропал без вести популярный американский рэпер

35-летний рэпер пропал без вести в октябре этого года. В полицейском рапорте говорится, что его видели последний раз 15 октября, около 12:00, в Скидроу, Лос-Анджелес.

Скидроу считается одним из самых опасных районов Лос-Анджелеса, населенным бомжами и наркоманами.

"Семья просит общественности помочь с любой информацией о местонахождении Лондона", - говорится в заявлении родных музыканта.

Его отец пишет: "Тео, сынок, твой папа любит тебя. Мы скучаем по тебе. Все твои друзья и близкие ищут тебя. Где бы ты ни был, дай нам сообщение. Несмотря ни на что, мы тебя найдем!"

В дискографии артиста три альбома. В 2011 году Теофил Лондон произвел фурор несколькими выступлениями во время Каннского кинофестиваля.

Теофил Лондон - американский рэпер из Тринидада и Тобаго, выросший в районе Бруклина в Нью-Йорке. Он был одним из хедлайнеров фестиваля Northside в Бруклине в июне 2011. В том же году Лондон выступил на Монреальском международном джазовом фестивале. Он также появился в первом эпизоде ​​"В дыму" четвертого сезона тсериала 90210 Beverly Hills: Next Generation.