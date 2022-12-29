Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального обслуживания (LVSADA) в среду отправил письмо новому министру здравоохранения Лиге Меньгелсоне с призывом к возможному срочному решению хронических проблем отрасли, сообщила координатор работы LVSADA Инга Рудзите.
"Пора бы правительству начать работать!" Медики хотят встречи с министром
Встреча предлагается с целью концептуальной договоренности о главных направлениях действий в плане действий правительства для укрепления человеческих ресурсов отрасли здравоохранения.
Заместитель председателя LVSADA Лига Бариня подчеркивает, что "в конце концов правительство должно начать работать и решать хронические проблемы с отраслью здравоохранения, где одной из важнейших является проблема отсутствия человеческих ресурсов в отрасли, и поэтому обременена своевременная доступность услуг".
В среду Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) объявила, что переходит на работу в режиме чрезвычайной ситуации. Это связано не только со стремительным ростом количества случаев заболевания, но и с недостатком рабочих рук, чтобы обеспечить оперативную помощь, объясняет профсоюз.
Недостаток человеческих ресурсов в отрасли здравоохранения настолько серьезен, что угрожает не только оказанию неотложной медицинской помощи, но и серьезно ослабляет безопасность государства, акцентирует LVSADA.
В сообщении организации отмечено, что в случае заболевания NMPD часто является первой службой, куда люди обращаются за помощью, при ухудшении состояния здоровья, так как и семейные врачи перегружены вследствие недостатка человеческих ресурсов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!