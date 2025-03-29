В рижском микрорайоне Иманта прохожий снял на видео, как ученик школы вылез из окна на третьем этаже и пытался перебраться в соседнее окно. Сотрудники школы не знали о поступке ребенка, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Видео ⟩ В Иманте ученик пытался перелезть из одного окна в другое на третьем этаже школы
Инцидент произошел в Анниньмуйжской средней школе, по словам очевидца, около 11 утра - в то время, когда в школе была перемена. Ребенок сделал несколько попыток осуществить задуманное, но в итоге все же вернулся в класс.
"В школу не поступало никаких сообщений, никаких звонков, и очень жаль, что очевидец, который мог бы сразу позвонить в школу и предупредить о такой опасной ситуации, не сделал этого. Ученикам, конечно, разрешено находиться в классах, у всех есть инструкции по технике безопасности. В этом отношении в нашей школе все в порядке. Учитель тоже не может все время находиться в классе, он должен выходить. Мы не можем убрать ручки [с окон] в классах, как в коридорах. Классы должны проветриваться", - сказала заместитель директора школы Елена Разянцева.
В школе отметили, что по видео поняли, кто из учеников решился на этот рискованный поступок. Классу, в октором он учится, еще раз напомнят о правилах внутреннего распорядка школы и обсудят вопросы безопасности. Учителя также свяжутся с родителями ученика.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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