Видео В Иманте ученик пытался перелезть из одного окна в другое на третьем этаже школы

Инцидент произошел в Анниньмуйжской средней школе, по словам очевидца, около 11 утра - в то время, когда в школе была перемена. Ребенок сделал несколько попыток осуществить задуманное, но в итоге все же вернулся в класс.

"В школу не поступало никаких сообщений, никаких звонков, и очень жаль, что очевидец, который мог бы сразу позвонить в школу и предупредить о такой опасной ситуации, не сделал этого. Ученикам, конечно, разрешено находиться в классах, у всех есть инструкции по технике безопасности. В этом отношении в нашей школе все в порядке. Учитель тоже не может все время находиться в классе, он должен выходить. Мы не можем убрать ручки [с окон] в классах, как в коридорах. Классы должны проветриваться", - сказала заместитель директора школы Елена Разянцева.