Опрос: 40% латвийцев сталкивались с дискриминацией

Как сообщил специалист Минблага по связям с общественностью Эгил Зариньш, опрос показал, что наиболее распространенной формой дискриминации в Латвии является возрастная - когда человека считают слишком молодым или слишком старым. Половина респондентов, или 51%, сталкивались с таким видом дискриминации. С высоким уровнем дискриминации столкнулись и представители цыганской национальности - об этом заявил почти каждый второй или 46% опрошенных. Дискриминация по национальному признаку занимает третье место - ее отметили 44% опрошенных жителей.

Высокий уровень дискриминации можно объяснить по-разному, отметил Зариньш. Возможно, распространенность дискриминации в некоторой степени увеличилась, но существует также вероятность того, что общество стало лучше способно распознавать дискриминацию. У людей выросло чувство защищенности, что мотивирует говорить о пережитой дискриминации, сказал Зариньш.

Дискриминация проявляется как постановка определенных лиц или членов группы лиц в невыгодное положение на основании различных личных характеристик, таких как пол, раса, цвет кожи, возраст, инвалидность, религиозные или политические убеждения, национальное или социальное происхождение, финансовое или семейное положение, статус, сексуальная ориентация или другие обстоятельства.

Результаты опроса будут использованы при формировании политики социальной интеграции и реализации массовых образовательных и информационных мероприятий, а также для адресной поддержки и тематических мер по снижению дискриминации.

В опросе приняли участие 1636 респондентов.