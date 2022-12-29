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Скончался легендарный политик Эдгар Сависаар - автор идеи Балтийского пути

LETA/BNS
Скончался легендарный политик Эдгар Сависаар - автор идеи Балтийского пути
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Эдгар Сависаар в 1990 и 2022 годах
Эдгар Сависаар в 1990 и 2022 годах Фото: Postimees/Scanpix Peeter. Langovits/Kermo Benrot

В Ида-Таллиннской центральной больнице Эстонии во второй половине дня в четверг, 29 декабря, в возрасте 72 лет скончался политик Эдгар Сависаар.

Сависаар был одной из ключевых фигур восстановления независимости Эстонии, легендарным политиком и одним из учредителей Народного фронта Эстонии. Также он был автором идеи проведения акции Балтийский путь.

Сависаар был премьер-министром переходного правительства в период 1990-1992 и долгое время председателем Центристской партии Эстонии. Позднее Эдгар Сависаар был также министром внутренних дел и министром экономики и коммуникаций Эстонии, а также он несколько раз занимал пост мэра Таллина - с 2001 по 2004 и с 2007 по 2015 года.

Правительство Эстонии оценило важную роль Сависаара в восстановлении государственности

Правительство Эстонии выступило с заявлением о признании важной роли Сависаара, в восстановлении государственности Эстонии.

"Сегодня нас покинул бывший премьер-министр Эстонской Республики Эдгар Сависаар, - говорится на домашней странице резиденции правительства - Дома Стенбока - в Facebook. - Сависаар был одной из выдающихся фигур эстонского политического ландшафта, он сыграл важную роль в строительстве только что восстановившей независимость Эстонии".

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