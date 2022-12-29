Экстренное обследование: еще восемь домов литовского проекта нуждаются в ремонте

Всего было обследовано около 100 домов.

Аварийное обследование всех домов соответствующей серии, или так называемых домов литовского проекта, планируется завершить в феврале.

Экстренное обследование было начато после того, как в ноябре от здания на улице Стурманю, 3 в Болдерае оторвалась панель крыши и упала на чердак.

Установлено, что ущерб жилому дому был причинен некачественными строительными работами в 1978 году.