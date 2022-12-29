Домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) в ходе экстренного обследования обнаружило еще восемь домов, которые нуждаются в укреплении панелей, сообщили агентству LЕТА в RNP.
Экстренное обследование: еще восемь домов литовского проекта нуждаются в ремонте
Экстренное обследование: еще восемь домов литовского проекта нуждаются в ремонте
Всего было обследовано около 100 домов.
Аварийное обследование всех домов соответствующей серии, или так называемых домов литовского проекта, планируется завершить в феврале.
Экстренное обследование было начато после того, как в ноябре от здания на улице Стурманю, 3 в Болдерае оторвалась панель крыши и упала на чердак.
Установлено, что ущерб жилому дому был причинен некачественными строительными работами в 1978 году.
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