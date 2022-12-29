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Экстренное обследование: еще восемь домов литовского проекта нуждаются в ремонте

rus.tvnet.lv/LETA
Экстренное обследование: еще восемь домов литовского проекта нуждаются в ремонте
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Жилой дом "литовского проекта" на улице Стурманю, 3 в Болдерае, от которого в ноябре 2022 года оторвалась панель крыши
Жилой дом "литовского проекта" на улице Стурманю, 3 в Болдерае, от которого в ноябре 2022 года оторвалась панель крыши Фото: Скриншот из видео

Домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) в ходе экстренного обследования обнаружило еще восемь домов, которые нуждаются в укреплении панелей, сообщили агентству LЕТА в RNP.

Всего было обследовано около 100 домов.

Аварийное обследование всех домов соответствующей серии, или так называемых домов литовского проекта, планируется завершить в феврале.

Экстренное обследование было начато после того, как в ноябре от здания на улице Стурманю, 3 в Болдерае оторвалась панель крыши и упала на чердак.

Установлено, что ущерб жилому дому был причинен некачественными строительными работами в 1978 году.

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