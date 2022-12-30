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При нынешней погоде может быстро развиться так называемая "снежная плесень"

TVNET rus.tvnet.lv
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При нынешней погоде может быстро развиться так называемая "снежная плесень"
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Фото: "ReTV"

Одним из признаков того, что земля еще не замерзла, являются кротовые норы. В Земгале их этой зимой необычно много. При такой погоде может быстро развиться так называемая "снежная плесень", сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

На лугу у озера Озолниеку видно бесчисленное количество кротовых куч разной высоты, частично покрытых снегом. Руководитель управления волостей Цену и Озолниеку Матис Келлертс переделанным кротами пейзажем недоволен, однако это не сюрприз, так как кроты роются здесь весь год.

"В теплые месяцы года мы с коллегами отправляемся сравнивать кротовые кучи граблями. Если бы мы могли, мы сравняли бы, но кучи кротовой земли замерзли, и это абсолютно невозможно", - отметил Келлертс.

Зимой кроты в спячку не впадают, указывают эксперт Управления по защите природы (DAP) Вилнис Скуя.

В других случаях они живут под снегом, но видимые кротовые норы свидетельствуют, что земля не промерзла.

Скуя отмечает: "Если снег густой, если земля замерзла, то обычно мы их деятельность не видим, но, если земля мягкая и снег тонкий, то часто мы видим, что зимой над снегом появляется верхняя часть кротовой норы".

Этой зимой кротовые норы обнаруживают и в других местах.

Например, следы кротов замечены в питомнике саженцев Dimzas. Хозяина Андрея Витолиньша кротовые норы тревожат меньше, однако они - один из признаков того, что земля не замерзла.

Он отмечает, что для растений это не очень хорошо, так как может образоваться грибковая или снежная плесень.

"Патогенный грибок в почве находится все время, и при благоприятных условиях, он, конечно, развивается", - сказал он.

Обещанное в конце года повышение температуры - не самый плохой вариант, так как при таянии снега развитие плесневого грибка снижается. В свою очередь кроты любят густую траву, и, если хотим жить в зеленой Латвии, с ними придется сдружиться.

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