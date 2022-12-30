Одним из признаков того, что земля еще не замерзла, являются кротовые норы. В Земгале их этой зимой необычно много. При такой погоде может быстро развиться так называемая "снежная плесень", сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
При нынешней погоде может быстро развиться так называемая "снежная плесень"
Zemgalē šoziem neierasti daudz kurmju rakumu – tā esot viena no pazīmēm, ka zeme nav sasalusi. Kurmju rakumi gan tikai bojājot ainavu, taču dārzkopjiem ir bažas, ka šādos laika apstākļos strauji var attīstīties tā sauktais sniega pelējums. pic.twitter.com/T1nX7wlWXw— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) December 29, 2022
На лугу у озера Озолниеку видно бесчисленное количество кротовых куч разной высоты, частично покрытых снегом. Руководитель управления волостей Цену и Озолниеку Матис Келлертс переделанным кротами пейзажем недоволен, однако это не сюрприз, так как кроты роются здесь весь год.
"В теплые месяцы года мы с коллегами отправляемся сравнивать кротовые кучи граблями. Если бы мы могли, мы сравняли бы, но кучи кротовой земли замерзли, и это абсолютно невозможно", - отметил Келлертс.
Зимой кроты в спячку не впадают, указывают эксперт Управления по защите природы (DAP) Вилнис Скуя.
В других случаях они живут под снегом, но видимые кротовые норы свидетельствуют, что земля не промерзла.
Скуя отмечает: "Если снег густой, если земля замерзла, то обычно мы их деятельность не видим, но, если земля мягкая и снег тонкий, то часто мы видим, что зимой над снегом появляется верхняя часть кротовой норы".
Этой зимой кротовые норы обнаруживают и в других местах.
Например, следы кротов замечены в питомнике саженцев Dimzas. Хозяина Андрея Витолиньша кротовые норы тревожат меньше, однако они - один из признаков того, что земля не замерзла.
Он отмечает, что для растений это не очень хорошо, так как может образоваться грибковая или снежная плесень.
"Патогенный грибок в почве находится все время, и при благоприятных условиях, он, конечно, развивается", - сказал он.
Обещанное в конце года повышение температуры - не самый плохой вариант, так как при таянии снега развитие плесневого грибка снижается. В свою очередь кроты любят густую траву, и, если хотим жить в зеленой Латвии, с ними придется сдружиться.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!