При нынешней погоде может быстро развиться так называемая "снежная плесень"

Этой зимой кротовые норы обнаруживают и в других местах.

Например, следы кротов замечены в питомнике саженцев Dimzas. Хозяина Андрея Витолиньша кротовые норы тревожат меньше, однако они - один из признаков того, что земля не замерзла.

Он отмечает, что для растений это не очень хорошо, так как может образоваться грибковая или снежная плесень.

"Патогенный грибок в почве находится все время, и при благоприятных условиях, он, конечно, развивается", - сказал он.

Обещанное в конце года повышение температуры - не самый плохой вариант, так как при таянии снега развитие плесневого грибка снижается. В свою очередь кроты любят густую траву, и, если хотим жить в зеленой Латвии, с ними придется сдружиться.