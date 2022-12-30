37-летний украинский и российский стендап-комик, юморист Дмитрий Романов сообщил, что в его жизни происходят большие перемены. Недавно он признался, что переехал в другую страну, а теперь сообщил о развале многолетнего брака.
"Я ушел рыдать": комик Дмитрий Романов расстался с женой после семи лет брака
Дмитрий Романов был женат на Кристине Талызиной. Их союз казался крепким. Пара пережила вместе многие испытания, однако сегодня артист сообщил неприятную новость.
"Все имеет свое начало и конец. Вынужден констатировать, что мы развелись. Мы прошли совместный путь длиной в десять лет. Прожили целую жизнь", - написал он.
Супруги расстались мирно.
"Я благодарен и признателен. Всегда с теплотой буду вспоминать все наши моменты до самого конца своей жизни. Мне очень повезло со мной был человек, который всегда и во всем мне помогал, был рядом, поддерживал, давал мне силы жить, и веру, когда я был на дне. Спасибо нашим друзьям, которые были с нами все эти годы, кто знал нас как пару. Мы были классными, классными и останемся. Я ушел рыдать. Любите друг друга", - написал Романов.
Дмитрий Романов был ведущим рубрики "Светский исход" в шоу "Вечерний Ургант" (2019—2022), участник телепроектов ТНТ Stand Up, "Смех без правил", "Убойная лига", "Бункер News", "Comedy Баттл" (2013—2018).
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