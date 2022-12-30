"Я ушел рыдать": комик Дмитрий Романов расстался с женой после семи лет брака

"Я благодарен и признателен. Всегда с теплотой буду вспоминать все наши моменты до самого конца своей жизни. Мне очень повезло со мной был человек, который всегда и во всем мне помогал, был рядом, поддерживал, давал мне силы жить, и веру, когда я был на дне. Спасибо нашим друзьям, которые были с нами все эти годы, кто знал нас как пару. Мы были классными, классными и останемся. Я ушел рыдать. Любите друг друга", - написал Романов.