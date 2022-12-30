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"Я ушел рыдать": комик Дмитрий Романов расстался с женой после семи лет брака

rus.tvnet.lv
"Я ушел рыдать": комик Дмитрий Романов расстался с женой после семи лет брака
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37-летний украинский и российский стендап-комик, юморист Дмитрий Романов сообщил, что в его жизни происходят большие перемены. Недавно он признался, что переехал в другую страну, а теперь сообщил о развале многолетнего брака.

Дмитрий Романов был женат на Кристине Талызиной. Их союз казался крепким. Пара пережила вместе многие испытания, однако сегодня артист сообщил неприятную новость.

"Все имеет свое начало и конец. Вынужден констатировать, что мы развелись. Мы прошли совместный путь длиной в десять лет. Прожили целую жизнь", - написал он. 

Супруги расстались мирно. 

"Я благодарен и признателен. Всегда с теплотой буду вспоминать все наши моменты до самого конца своей жизни. Мне очень повезло со мной был человек, который всегда и во всем мне помогал, был рядом, поддерживал, давал мне силы жить, и веру, когда я был на дне. Спасибо нашим друзьям, которые были с нами все эти годы, кто знал нас как пару. Мы были классными, классными и останемся. Я ушел рыдать. Любите друг друга", - написал Романов.

Дмитрий Романов был ведущим рубрики "Светский исход" в шоу "Вечерний Ургант" (2019—2022), участник телепроектов ТНТ Stand Up, "Смех без правил", "Убойная лига", "Бункер News", "Comedy Баттл" (2013—2018).

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