Преимущества и недостатки использования сухого шампуня

"Время и другие ресурсы, вложенные в заботу о здоровье и блеске волос, во многом зависят от типа, длины волос и желаемой прически. У кого-то мытье головы может занять всего 15 минут, а у другого больше часа, поэтому в утренней спешке это может стать причиной стресса и головной боли. Быстрая альтернатива традиционному мытью волос - освежить их сухим шампунем, доступным в трех различных формах: порошок, пена и аэрозоль. Сухой шампунь содержит вещества, поглощающие не только натуральные масла кожи головы, но и грязь, пот и средства для укладки, не впитавшиеся в структуру волос. Следует отметить, что сухой шампунь не очищает волосы, поэтому его не следует использовать несколько дней подряд, а использовать как временное спасение при невозможности вымыть волосы вследствие недостатка времени или других причин", - объясняет косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.