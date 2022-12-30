Не только прическа, но и здоровые, чистые и ухоженные волосы способны изменить внешность человека, а также улучшить его эмоциональное состояние и самочувствие. В стремительном ритме будней может не хватать времени на уход за волосами после традиционного мытья шампунем, использования кондиционера, сушки и укладки волос, поэтому сухой шампунь может стать временным помощником в восстановлении свежести волос.
Преимущества и недостатки использования сухого шампуня
Как правильно пользоваться сухим шампунем, и в чем его положительные и отрицательные стороны, объясняет косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.
"Время и другие ресурсы, вложенные в заботу о здоровье и блеске волос, во многом зависят от типа, длины волос и желаемой прически. У кого-то мытье головы может занять всего 15 минут, а у другого больше часа, поэтому в утренней спешке это может стать причиной стресса и головной боли. Быстрая альтернатива традиционному мытью волос - освежить их сухим шампунем, доступным в трех различных формах: порошок, пена и аэрозоль. Сухой шампунь содержит вещества, поглощающие не только натуральные масла кожи головы, но и грязь, пот и средства для укладки, не впитавшиеся в структуру волос. Следует отметить, что сухой шампунь не очищает волосы, поэтому его не следует использовать несколько дней подряд, а использовать как временное спасение при невозможности вымыть волосы вследствие недостатка времени или других причин", - объясняет косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.
Рекомендации по использованию сухого шампуня:
1. Расчешите волосы, равномерно распределяя натуральные масла в коже головы от корней волос по всей их длине.
2. В зависимости от густоты волос, пальцами или расческой, разделите волосы на равные части, чтобы обеспечить более равномерное покрытие. Для разделения можно использовать чистые заколки или резинки для волос.
3. Нанесите небольшое количество сухого шампуня на корни волос. При использовании аэрозоля распыляйте порошкообразное вещество с расстояния, чтобы средство распределялось равномерно, а не концентрировалось в одном месте. Если продукта слишком много, он может не впитаться, сбиться и иметь пятнистый вид. Если случилось нанести слишком много сухого шампуня, можно сразу же сдуть излишки феном, пока шампунь не успел впитать другие вещества.
4. Согласно указаниям производителя, дайте продукту впитаться в течение 3-5 минут, после чего его можно втереть в кожу головы чистыми руками или расчесать расческой.
Преимущества использования сухого шампуня:
- Освежает волосы, впитывая излишки кожного сала, грязь, пот и другие продукты.
- Придает объем волосам и дольше сохраняет прическу как на грязных, так и на чистых волосах.
- Уменьшает запах, впитавшийся в волосы, например, от сигаретного дыма, пота, парфюмерии, еды.
- Экономия времени и средств по сравнению с мытьем головы традиционным методом.
- Сокращается частота мытья волос, что позволяет натуральным маслам более равномерно увлажнять волосы по всей длине.
- Волосы легче укладывать, чем только что вымытые. Более длительная фиксация косичек, гулек и высоких вечерних/свадебных причесок.
- Продлевает стойкость тона окрашенных волос - слишком частое мытье волос постепенно ослабляет цвет и может ускорить необходимость следующего визита к парикмахеру. Благодаря использованию сухого шампуня количество мытья головы можно уменьшить.
- Если случиться нанести слишком много средства для укладки, например, бальзама или питательного масла, сухой шампунь впитает все излишки.
Минусы от использования сухого шампуня:
- Хотя сухой шампунь впитывает все лишнее, он не очищает волосы, а только создает видимость вымытых волос - на волосах остается пыль, грязь, пот, средства для укладки.
- Ограниченный выбор цветов - цвет сухого шампуня должен быть тщательно выбран, чтобы максимально отвечал тону волос человека, иначе он может заметно выделяться.
- Чрезмерное использование продукта может закупорить волосяные фолликулы, вызвав воспаление и зуд.
- Сухой шампунь впитывает натуральные масла, придающие волосам блеск, вследствие чего волосы могут выглядеть сухими.
- Сухой шампунь не уменьшает дискомфорт, вызванный грязными волосами - хотя внешний вид может быть приятным, ощущение дискомфорта все равно может сохраниться.
- Иногда добавление сильных ароматизаторов может быть неприятным и вызывать аллергические реакции у чувствительных людей.
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