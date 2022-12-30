Видео ⟩ Парфенов: "Самая большая русофобия - сказать, что без Путина нет России"

Россию Леонид Парфенов покинул 25 февраля. У него уже были предупреждения от Роскомнадзора: "Я понимал, что при обострении все можно выдать за распространение фейков о действиях ВС РФ. Сейчас я кочую, больше живу в Европе, много бываю в Грузии"

Живет сейчас Парфенов на заработках от рекламы, с продажи от книг. "Серии "Намедни" не выходили, так как нам не удавалось восстановить экономику, а так больше живу на сбережения", - признается журналист.

24 февраля 2022 года он вспоминает так:

"24-го числа просыпаюсь по будильнику, смотрю, у меня столько сообщений — и узнаю. Стало и не до спорта, и не до завтрака. Сначала ходил по гостиничному номеру, орал сам на себя, не мог собраться, но надо было ехать, успокоился, а потом опять накрыло".

Леонид Парфенов указал, что не удивился, что Алла Пугачева не поддержала военных действий российских войск на территории Украины.

"Я знаю ее как человека своенравного, она долго крепилась, могла сделать это гораздо раньше и в гораздо более жесткой форме. Мы много общались, когда снимали "Старые песни о главном". Думаю, ее оскорбил тот хейт, который поднялся. Типа она изменяет родине - может, родина изменяет мне? Думаю, что она не ожидала: все-таки 47 лет она находится в статусе национальной святыни", - объясняет он.

В будущее Леонид Парфенов глядит с пессимизмом: "Что будет дальше - никто не знает, и Путин этого не знает. Дальше будет только хуже, лучше быть не может. С какой стороны ни посмотри, нет никакого хорошего сценария".

Видео: интервью с Леонидом Парфеновым