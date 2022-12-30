Белорусский суд приговорил латвийского подданного к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили агентству LETA в МИД.
Гражданину Латвии в Беларуси дали четыре года колонии за оскорбление Лукашенко
МИД не предоставляет подробной информации о характере обвинения и личности осужденного, но портал jauns.lv сообщил, что
гражданин Латвии Дмитрий Михайлов обвиняется в Беларуси в оскорблении белорусского лидера Александра Лукашенко, "возбуждении ненависти" и "требовании санкций" в отношении Беларуси.
Ранее Латвия запросила у Беларуси объяснения по поводу недопущения латвийского консула к участию в открытом судебном заседании 14 декабря в Минске, на котором рассматривается уголовное дело в отношении латвийца. Сотрудники консульства получили доступ на судебное заседание 21 декабря.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите ранее заявляла, что согласно Венской конвенции о консульских связях консульское должностное лицо имеет право свободно общаться с гражданами своей страны и иметь доступ к ним но в то же время не имеет права вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в том числе в деятельность судов, полиции и правоохранительных органов.
Принимая во внимание ситуацию в Беларуси, где не соблюдаются принципы верховенства закона и демократии, МИД постоянно призывает латвийских подданных не ездить в эту страну.
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