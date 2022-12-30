Гражданину Латвии в Беларуси дали четыре года колонии за оскорбление Лукашенко

МИД не предоставляет подробной информации о характере обвинения и личности осужденного, но портал jauns.lv сообщил, что

гражданин Латвии Дмитрий Михайлов обвиняется в Беларуси в оскорблении белорусского лидера Александра Лукашенко, "возбуждении ненависти" и "требовании санкций" в отношении Беларуси.

Ранее Латвия запросила у Беларуси объяснения по поводу недопущения латвийского консула к участию в открытом судебном заседании 14 декабря в Минске, на котором рассматривается уголовное дело в отношении латвийца. Сотрудники консульства получили доступ на судебное заседание 21 декабря.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите ранее заявляла, что согласно Венской конвенции о консульских связях консульское должностное лицо имеет право свободно общаться с гражданами своей страны и иметь доступ к ним но в то же время не имеет права вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в том числе в деятельность судов, полиции и правоохранительных органов.

Принимая во внимание ситуацию в Беларуси, где не соблюдаются принципы верховенства закона и демократии, МИД постоянно призывает латвийских подданных не ездить в эту страну.