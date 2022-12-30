Названы самые распространенные в Латвии фамилии

Visizplatītākie uzvārdi starp Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir Ivanovs/-a (11 tūkst.) un Bērziņš/-a (10 tūkst.).

Ap 8 tūkstošiem iedzīvotāju uzvārds ir Kalniņš/-a un Ozoliņš/-a.

Virs 5 tūkst. personu ir uzvārds Jansons/-e, Ozols/-a, Liepiņš/-a, Krūmiņš/-a un Vasiļjevs/-a pic.twitter.com/p4Uw0j10WX — Latvijas statistika (@CSP_Latvija) December 30, 2022

Всего в Латвии проживает порядка 11 тысяч Ивановых. Больше всего эта фамилия распространена в Даугавпилсе, Резекне и Риге.

В свою очередь Берзиньшей насчитывается около 10 тысяч человек, и больше всего их в Видземе.

Кроме того, в Латвии около восьми тысяч Калниньшей и Озолиньшей.

В свою очередь выше 5 тысяч жителей Латвии - Янсоны, Озолсы, Лиепиньши, Круминьши и Васильевы.