Самые распространенные среди постоянных жителей Латвии фамилии, как свидетельствуют опубликованные в Twitter данные Центрального статистического управления (ЦСУ), - это Ивановы и Берзиньши.
Названы самые распространенные в Латвии фамилии
Названы самые распространенные в Латвии фамилии
Visizplatītākie uzvārdi starp Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir Ivanovs/-a (11 tūkst.) un Bērziņš/-a (10 tūkst.).— Latvijas statistika (@CSP_Latvija) December 30, 2022
Ap 8 tūkstošiem iedzīvotāju uzvārds ir Kalniņš/-a un Ozoliņš/-a.
Virs 5 tūkst. personu ir uzvārds Jansons/-e, Ozols/-a, Liepiņš/-a, Krūmiņš/-a un Vasiļjevs/-a pic.twitter.com/p4Uw0j10WX
Всего в Латвии проживает порядка 11 тысяч Ивановых. Больше всего эта фамилия распространена в Даугавпилсе, Резекне и Риге.
В свою очередь Берзиньшей насчитывается около 10 тысяч человек, и больше всего их в Видземе.
Кроме того, в Латвии около восьми тысяч Калниньшей и Озолиньшей.
В свою очередь выше 5 тысяч жителей Латвии - Янсоны, Озолсы, Лиепиньши, Круминьши и Васильевы.
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