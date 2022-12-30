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Названы самые распространенные в Латвии фамилии

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Названы самые распространенные в Латвии фамилии
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Флаг Латвии и памятник Свободы
Флаг Латвии и памятник Свободы Фото: Edijs Pālens/LETA

Самые распространенные среди постоянных жителей Латвии фамилии, как свидетельствуют опубликованные в Twitter данные Центрального статистического управления (ЦСУ), - это Ивановы и Берзиньши.

Всего в Латвии проживает порядка 11 тысяч Ивановых. Больше всего эта фамилия распространена в Даугавпилсе, Резекне и Риге.

В свою очередь Берзиньшей насчитывается около 10 тысяч человек, и больше всего их в Видземе.

Кроме того, в Латвии около восьми тысяч Калниньшей и Озолиньшей.

В свою очередь выше 5 тысяч жителей Латвии - Янсоны, Озолсы, Лиепиньши, Круминьши и Васильевы.

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