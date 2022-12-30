Незадолго до того, как в Румынии был задержан бывший кикбоксер, печально известный инфлюенcер Эндрю Тейт, он в социальных сетях агрессивно обратился к климатической активистке Грете Тунберг. Теперь она снова взволновала Интернет, отреагировав на происходящее.
Грета Тунберг повеселила интернет, отреагировав на задержание Тейта
Напоминаем, что 29 декабря в Румынии был задержан Тейт, подозреваемый в торговле людьми и изнасиловании.
За день до своего ареста он вступил в дискуссию в Twitter с климатической активисткой Гретой Тунберг, перечислив свои автомобили и их вредные выбросы CO2 в атмосферу. "Пожалуйста, укажи свой адрес электронной почты, чтобы я мог отправить полный список моей коллекции автомобилей и их огромных выбросов", - написал Тейт.
Тунберг остроумно отреагировала на, казалось бы, пренебрежительное сообщение, написав: "Да, пожалуйста, просвети меня. Напиши мне по адресу smalldickenergy@getalife.com" (small dick - "маленький член", get a life - "займись чем-нибудь более интересным").
Этот ответ уже заставил отреагировать Тейта, и он опубликовал видео, в котором саркастично поблагодарил Тунберг за публикацию своего е-мэйла: "Спасибо, что так ты подтвердила, что у тебя маленький член".
Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022
The world was curious.
And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf
Но из- за неосторожности самого Тейта на видео появилась коробка пиццы, которая подтвердила, что он находиться в Румынии. В течение 24 часов после публикации видео он был задержан.
Тунберг, реагируя на задержание, снова в своем манере прокомментировала ситуацию, написав: "Вот что происходит, если ты не сортируешь свои коробки из-под пиццы".
this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022
К 2016 году Эндрю Тейт поучаствовал в популярном реалити-шоу "Большой Брат" (Big Brother). Спортсмен продержался в программе неделю, после чего его выгнали из-за скандала - в Сеть попали видео, на которых Тейт ударил ремнем другую участницу проекта за "плохое поведение". Сам спортсмен посчитал ролики провокацией, он не признал вину и причиной раннего ухода с проекта назвал ссоры с соседями по дому. Он утверждал, что это была часть ролевой игры, на которую согласилась женщина на видео. Он также заявил, что использовал тканевый ремешок вместо кожаного.
26 июня этого года Тейт получил штраф в размере 55 евро за парковку своего суперкара Bugatti Chiron Pur Sport на площади у памятника Свободы в Риге.
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