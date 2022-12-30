Грета Тунберг повеселила интернет, отреагировав на задержание Тейта

Но из- за неосторожности самого Тейта на видео появилась коробка пиццы, которая подтвердила, что он находиться в Румынии. В течение 24 часов после публикации видео он был задержан.

Тунберг, реагируя на задержание, снова в своем манере прокомментировала ситуацию, написав: "Вот что происходит, если ты не сортируешь свои коробки из-под пиццы".

К 2016 году Эндрю Тейт поучаствовал в популярном реалити-шоу "Большой Брат" (Big Brother). Спортсмен продержался в программе неделю, после чего его выгнали из-за скандала - в Сеть попали видео, на которых Тейт ударил ремнем другую участницу проекта за "плохое поведение". Сам спортсмен посчитал ролики провокацией, он не признал вину и причиной раннего ухода с проекта назвал ссоры с соседями по дому. Он утверждал, что это была часть ролевой игры, на которую согласилась женщина на видео. Он также заявил, что использовал тканевый ремешок вместо кожаного.