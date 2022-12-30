Военное сотрудничество и стабильность: о чем по видеосвязи говорили Путин и Си Цзиньпинь

Путин отметил, что "военно-техническое сотрудничество" Китая и России занимает особое место в обеих странах, что "способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". Кроме того Путин считает, что Россия "нацелена укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая".

В конце Путин пригласил главу Китая посетить весной 2023 года Москву, чтобы показать миру "прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам".

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что готов улучшать стратегическое взаимодействие с Россией "в интересах стабильности во всем мире", а также, чтобы "противостоять гегемонизму и силовой политике".

Глава Китая уверен в словах России о том, что она все еще готова урегулировать войну в Украине дипломатическим путем.

"Китайская сторона обратила внимание на заявления российской стороны о том, что она никогда не отказывалась от решения конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит", - сказал Си Цзиньпин.

При этом, как сообщает Reuters, глава Китая отметил, что его страна продолжит отстаивать свою "объективную и справедливую позицию" по этому вопросу.

Отмечается, что о военном сотрудничестве с Россией Си Цзиньпин публично ничего не сказал.

После открытого для прессы приветствия Путин и Си Цзиньпин пообщались по защищенной видеосвязи в закрытом режиме.