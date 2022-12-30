Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Позже оба высказались об их итогах, хотя отметили разные аспекты.
Военное сотрудничество и стабильность: о чем по видеосвязи говорили Путин и Си Цзиньпинь
Путин отметил, что "военно-техническое сотрудничество" Китая и России занимает особое место в обеих странах, что "способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". Кроме того Путин считает, что Россия "нацелена укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая".
В конце Путин пригласил главу Китая посетить весной 2023 года Москву, чтобы показать миру "прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам".
Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что готов улучшать стратегическое взаимодействие с Россией "в интересах стабильности во всем мире", а также, чтобы "противостоять гегемонизму и силовой политике".
Глава Китая уверен в словах России о том, что она все еще готова урегулировать войну в Украине дипломатическим путем.
"Китайская сторона обратила внимание на заявления российской стороны о том, что она никогда не отказывалась от решения конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит", - сказал Си Цзиньпин.
При этом, как сообщает Reuters, глава Китая отметил, что его страна продолжит отстаивать свою "объективную и справедливую позицию" по этому вопросу.
Отмечается, что о военном сотрудничестве с Россией Си Цзиньпин публично ничего не сказал.
После открытого для прессы приветствия Путин и Си Цзиньпин пообщались по защищенной видеосвязи в закрытом режиме.
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