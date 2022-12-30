Песков: Путин не говорит с журналистами, потому что защищается от вирусов

"Честно говоря, вряд ли общение президента с сотрудниками СМИ будет совсем таким же, как оно было до пандемии в обозримой перспективе", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Уже сообщалось, что Путин в этом году не будет организовывать традиционную "Прямую линию" в конце года.

При этом 22 декабря Путин дал часовую пресс-конференцию журналистам кремлевского пула. Зайдя в зал, Путин обратил внимание на значительную дистанцию между ним и сотрудниками СМИ. Он предложил "подойти поближе", но Песков настоял, чтобы журналисты не перемещались, объяснив это "техническими условиями для обеспечения лучшей передачи звука".